Sampdoria l’infortunio di Coucke preoccupa il club doriano | come sta l’estremo difensore e quando rientrerà a disposizione di Gregucci

Sampdoria, nuovo corso tecnico e aggiornamenti sugli infortunati per ritrovare continuità. Restano da valutare le condizioni di Coucke. Dopo l'esonero di Massimo Donati, la Sampdoria ha intrapreso un nuovo percorso affidandosi al duo formato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti. L'obiettivo principale del club blucerchiato è dare una scossa alla squadra e invertire la rotta .

Sampdoria, Pedrola out ancora un mese. Lesione per Ferrari, ma Coucke recupera - La Sampdoria si prepara alla trasferta di Bari in un clima pesante, con Donati che deve fare i conti, tra le altre cose, con la questione infortuni che rimane complessa. Scrive calciomercato.com

Sampdoria, in vista del Bari tornano in gruppo Coucke e Venuti: il punto sui blucerchiati - Un momento non semplice per la Sampdoria, che sta proseguendo in panchina con mister Massimo Donati, nonostante lo stesso allenatore sia ormai in bilico da tempo: quattro sconfitte su quattro gare ... Secondo tuttomercatoweb.com

Sampdoria, si ferma anche Coucke. Il club prova il ricorso per Cherubini. Mistero Ferrari: torna dopo la sosta? - La Sampdoria deve fare i conti con un problema disciplinare e con una serie di infortuni che complicano ulteriormente la gestione di una rosa già in difficoltà. Riporta calciomercato.com