Sampdoria-Frosinone probabili formazioni | le prime scelte di Gregucci e Foti

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per noi è una finale di coppa del mondo”. Così Angelo Gregucci, nuovo allenatore della Sampdoria in tandem con il vice Lillo Foti, ha definito Sampdoria-Frosinone dopo il ribaltone in panchina con l'esonero di Massimo Donati. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris sabato 25 ottobre alle ore 15 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sampdoria frosinone probabili formazioniEntella-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Donati e Chiappella per il derby - Sampdoria di venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e anche su Amazon Prime e One Football (novità di ... Secondo genovatoday.it

sampdoria frosinone probabili formazioniSampdoria Frosinone, dove seguire la prossima gara della squadra di Gregucci: le informazioni - Sampdoria Frosinone, quest’oggi vi segnaliamo tutte le cose da sapere per seguire la partita dei blucerchiati valida per la 9a giornata del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com scrive

sampdoria frosinone probabili formazioniSerie B, ottava giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite - Domani andranno in scena sei gare tra le 15 e le 19:30, si chiude domenica con gli ultimi tre match ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Frosinone Probabili Formazioni