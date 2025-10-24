Salvini non cancella la legge Fornero il video del leader della Lega ritorna virale ed è polemica | Siete liberi di spernacchiarmi

Un video del leader della Lega, Matteo Salvini, risalente a tre anni fa, è tornato a circolare con forza sui social network, suscitando commenti e discussioni tra gli utenti. Nel filmato, il politico, allora impegnato in una campagna elettorale per le politiche, affermava: "Se vinciamo le elezioni e non cancelliamo la legge Fornero, siete liberi di spernacchiarmi ". Le parole del vicepresidente del Consiglio dei ministri e attuale figura di spicco della politica italiana vengono ora riproposte in occasione della divulgazione dei contenuti della prossima legge di Bilancio, la quarta manovra economica dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

