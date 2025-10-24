Salvini forza la mano e nomina Mastro presidente dell' Authority senza l' ok del Senato | Pronti a lavorare a pieno regime

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un?attesa durata circa quattro mesi, ovvero dalla sua designazione come commissario, è arrivata nelle scorse ore la conferma della nomina a presidente dell?Autorità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salvini forza la mano e nomina mastro presidente dell authority senza l ok del senato pronti a lavorare a pieno regime

© Quotidianodipuglia.it - Salvini forza la mano e nomina Mastro presidente dell'Authority senza l'ok del Senato: «Pronti a lavorare a pieno regime»

Altri contenuti sullo stesso argomento

salvini forza mano nominaSalvini forza la mano e nomina Mastro presidente dell'Authority senza l'ok del Senato: «Pronti a lavorare a pieno regime» - Dopo un’attesa durata circa quattro mesi, ovvero dalla sua designazione come commissario, è arrivata nelle scorse ore la conferma della nomina a presidente ... Come scrive quotidianodipuglia.it

salvini forza mano nominaPorti, Salvini firma la nomina per tre presidenti - Il vicepremier: «Per superare l’impasse in commissione al Senato, ogni settimana farò tre nomine, per dare agli scali l’efficienza che meritano» ... Secondo msn.com

Legge di Bilancio, nuovo scontro tra i vicepremier Salvini e Tajani - I due, in gara per il secondo posto nella coalizione, da un po’ si pungono sugli argomenti più disparati, ... Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Forza Mano Nomina