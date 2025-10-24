Salvini e Borgonzoni vittime dei tagli di Giorgetti | le pillole del giorno

Una manovra pericolosa che ha fatto sbandare il Carroccio. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista, con la sua finanziaria ha colpito due esponenti del suo stesso partito, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. D’altronde si parla di 7,5 miliardi di tagli ai ministeri: i più colpiti sono Trasporti, Ambiente, Istruzione e Imprese. Salvini dovrà fare a meno di 524,9 milioni di euro, e ovviamente si lamenta. Borgonzoni invece denuncia la scure che si è abbattuta sul cinema: ha a cuore il tema anche per la delega “totale” che ha avuto dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, e così ha chiesto addirittura aiuto alle opposizioni per salvare i fondi destinati al grande schermo, cercando anche la sponda di Forza Italia, “titillando” gli interessi di Mediaset nel settore dell’audiovisivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

