Saluto romano in consiglio comunale Bacciga condannato in appello

Veronasera.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata ieri, 23 ottobre, dalla Corte d'Appello di Venezia la condanna per l'avvocato Andrea Bacciga, ex consigliere comunale a Verona, per aver compiuto il saluto romano durante la seduta del 26 luglio 2018. La sentenza di secondo grado ribalta l'assoluzione (motivata dalla formula «il fatto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Fece saluto romano in Comune, condannato in appello - L'ex consigliere comunale Bacciga era stato assolto in primo grado. Si legge su avvenire.it

saluto romano consiglio comunaleFece il saluto romano in consiglio comunale: l’avvocato Andrea Bacciga condannato in appello - Raffica di risarcimenti alle parti civili Due mozioni per finanziare organizzazioni e progetti legati ai movimenti antiabortisti. Secondo msn.com

saluto romano consiglio comunaleRequisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista" - Il sindaco è intervenuto sull’aggressione di un albanese da parte di un gruppo di giovani. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Saluto Romano Consiglio Comunale