Saluto romano in consiglio comunale Bacciga condannato in appello
È arrivata ieri, 23 ottobre, dalla Corte d'Appello di Venezia la condanna per l'avvocato Andrea Bacciga, ex consigliere comunale a Verona, per aver compiuto il saluto romano durante la seduta del 26 luglio 2018. La sentenza di secondo grado ribalta l'assoluzione (motivata dalla formula «il fatto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
