Salute per tutti | in Piazza del Plebiscito anche l’unità mobile della Fondazione Pro per le visite urologiche gratuite

Al via la quarta edizione di ‘Salute per tutti - giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere’. Anche il camper di Fondazione Pro sarà in Piazza del Plebiscito dal 25 al 26 ottobre – dalle 9 e 30 alle 18 - per garantire visite urologiche gratuite.Informare e sensibilizzare gli uomini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

SALUTE PER TUTTI – Villaggio della Salute 2025 25-26 Ottobre 2025 Dalle 9:30 alle 18:00 Piazza del Plebiscito, Napoli I Centri di Riabilitazione Campania – Gruppo Petrone ti aspettano alla quarta edizione di “Salute per Tutti”, le giornate napolet - facebook.com Vai su Facebook

Salute mentale: tutti ne parlano ma ancora pochi trovano aiuto - X Vai su X

Salute per tutti a Napoli, screening gratuiti in piazza del Plebiscito - Il 25 e 26 ottobre 2025 piazza del Plebiscito ospita la quarta edizione di Salute per Tutti, le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere promosse dal Comune di Napoli, dalla Regione C ... Segnala napolike.it

Giornate della Salute, medici e pazienti in piazza Plebiscito per la prevenzione - Nella due giornate si terranno incontri durante i quali i cittadini avranno la possibilità di porre domande e interagire con i nostri esperti ... Scrive internapoli.it

Napoli, screening gratuiti in piazza del Plebiscito sabato e domenica - Gli ordini professionali della Campania, attraverso il Cup, sono al centro delle “Salute per tutti - Scrive msn.com