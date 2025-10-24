Salute per tutti | in Piazza del Plebiscito anche l’unità mobile della Fondazione Pro per le visite urologiche gratuite

Al via la quarta edizione di ‘Salute per tutti - giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere’. Anche il camper di Fondazione Pro sarà in Piazza del Plebiscito dal 25 al 26 ottobre – dalle 9 e 30 alle 18 - per garantire visite urologiche gratuite.Informare e sensibilizzare gli uomini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

