Salta l' incontro sulla Palestina e scatta l' occupazione | nelle scuole di Roma la protesta continua

Lo striscione “Righi occupato” è stato srotolato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre sulla facciata della sede di via Campania: “Volevamo parlare di Palestina e ci è stato negato” denunciano gli attivisti de collettivo Ludus che, con questa iniziativa, aggiungono la propria scuola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SALTA BUDAPEST - The Telegraph scrive che l'Incontro tra Trump e Putin in Ungheria e annullato: il vertice sarebbe saltato dopo una telefonata infruttuosa tra i ministri degli esteri. La parte americana ha insistito affinché i diplomatici di entrambi i Paesi si inco - facebook.com Vai su Facebook

Salta l’incontro Usa-Russia, $Trump: “Non voglio perdere tempo” - X Vai su X

Meloni: «Riconoscimento Palestina ora più vicino». Poi esalta Trump: «Tregua anche per Kiev». E lui: «Leader rispettata» - ROMA È l’unica donna presente, e questa singolarità, stridente, salta agli occhi soprattutto nella foto di famiglia che ritrae tutti i leader arrivati a Sharm el Sheik ... ilmattino.it scrive