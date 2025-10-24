Salta l' incontro sulla Palestina e scatta l' occupazione | nelle scuole di Roma la protesta continua

Lo striscione “Righi occupato” è stato srotolato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre sulla facciata della sede di via Campania: “Volevamo parlare di Palestina e ci è stato negato” denunciano gli attivisti de collettivo Ludus che, con questa iniziativa, aggiungono la propria scuola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

