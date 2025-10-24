Salpa dalle sale del castello la nuova edizione della Settimana della Cultura del mare

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Ha preso il via ufficialmente questa mattina, presso il castello Angioino di Gallipoli, la XIIIesima edizione della “Settimana della Cultura del Mare”, la rassegna dedicata al mare, alla sostenibilità e all’innovazione. L’inaugurazione, ospitata nella sala ennagonale e nella sala. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

