Salpa dalle sale del castello la nuova edizione della Settimana della Cultura del mare

GALLIPOLI - Ha preso il via ufficialmente questa mattina, presso il castello Angioino di Gallipoli, la XIIIesima edizione della “Settimana della Cultura del Mare”, la rassegna dedicata al mare, alla sostenibilità e all’innovazione. L’inaugurazione, ospitata nella sala ennagonale e nella sala. 🔗 Leggi su Lecceprima.it