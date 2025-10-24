Salmonella 19 casi in provincia di Reggio Emilia | bar e ristoranti sotto la lente Attenzione ai cibi poco cotti

Reggio Emilia, 24 ottobre 2025 – Cresce la preoccupazione in provincia di Reggio Emilia dopo l’aumento dei casi di sospetta intossicazione alimentare registrati nelle ultime tre settimane. Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl fa sapere di aver ricevuto “oltre 50 segnalazioni” di persone, singole o in gruppo, con sintomi gastrointestinali accompagnati da febbre.. Dove avevano mangiato le persone intossicate . La maggior parte dei pazienti è guarita in pochi giorni, ma “in tre casi è stato necessario il ricovero”, riferiscono dall’Azienda Usl. Il Dipartimento si è immediatamente attivato con “indagine epidemiologica e approfondimenti diagnostici”, dai quali è emerso che la maggior parte delle persone coinvolte aveva consumato pasti “anche in pubblici esercizi della provincia di Reggio Emilia” nei giorni precedenti ai sintomi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salmonella, 19 casi in provincia di Reggio Emilia: bar e ristoranti sotto la lente. “Attenzione ai cibi poco cotti”

