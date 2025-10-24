Salerno violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne | arrestato 41enne
I carabinieri di Agropoli, in provincia di Salerno, hanno arrestato un 41enne che sarebbe responsabile di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Vallo della Lucania. La misura cautelare, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, è stata emessa dal gip del tribunale nocerino. Il 41enne è indagato anche per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
