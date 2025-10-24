Salerno Teatro Arbostella | Gli Ignoti con Quinte in scena!
Arriva la comicità incalzante e travolgente de’ Gli Ignoti con “Quinte in scena!”. Il Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, forte del record di oltre 600 abbonamenti sottoscritti per la sua XVIII stagione, si prepara ad alzare il sipario sul suo secondo attesissimo appuntamento. Dopo l’esordio di successo, la direzione artistica guidata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo accoglie il ritorno di una delle compagnie più amate: Gli Ignoti di Napoli. La storica formazione, già voluta in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’irresistibile commedia “Quinte in scena!”, in replica per tre weekend a partire dal 25 ottobre. 🔗 Leggi su Zon.it
