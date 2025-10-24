Salerno scoperti 56 panetti di hashish nella ruota di scorta | arrestato 49enne durante un controllo
Salerno, scoperti 56 panetti di hashish nella ruota di scorta: arrestato 49enne durante un controllo - Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Eboli per detenzione di hashish: sequestrati oltre 5,6 kg durante un controllo stradale. Scrive virgilio.it