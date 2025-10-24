Terza edizione. Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”, la manifestazione ideata e organizzata dalla CLAAI di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e l’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. “Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”