Salerno in Salute Ora! Campania discute di ospedali di comunità

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma sanitaria e il destino degli ospedali di periferia al centro dell'incontro "Salerno in Salute – Sanità ed Ospedali di Comunità". Lo promuove ORA! Campania, sezione regionale del nuovo movimento fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli. L'appuntamento è in programma sabato 25. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

