Salerno Gagliano presenta la sua candidatura al consiglio regionale della Campania

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 11, presso il Salone Moka in Corso Vittorio Emanuele n. 108 a Salerno, si terrà la presentazione ufficiale della candidatura di Salvatore Gagliano al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d'Italia con Edmondo Cirielli Presidente.L’incontro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

