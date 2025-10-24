Salerno Gagliano presenta la sua candidatura al consiglio regionale della Campania
Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 11, presso il Salone Moka in Corso Vittorio Emanuele n. 108 a Salerno, si terrà la presentazione ufficiale della candidatura di Salvatore Gagliano al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d'Italia con Edmondo Cirielli Presidente.L’incontro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
