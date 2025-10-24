Salerno che cambia | Sant' Eustachio si rifà il look addio al villaggio dei puffi

E' in programma il 27 ottobre, alle ore 10,  la presentazione degli interventi di riqualificazione energetica, sismica e ambientale che riguarderà gli insediamenti ERP nel quartiere di Sant'Eustachio, tra via Marchiafava e via Mary Chieffi, area conosciuta anche come “Villaggio dei Puffi”.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

