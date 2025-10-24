Salerno allarme a via Carella | Intimiditi dai parcheggiatori abusivi

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un clima di paura e intimidazione. È quanto segnalano diversi cittadini e cittadine di Salerno riguardo la situazione definita "insostenibile" al parcheggio di via Carella, dove la presenza costante di parcheggiatori abusivi crea forte disagio.La denunciaSecondo quanto riferito, gli abusivi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

salerno allarme via carellaSalerno, irruzione da Leroy Merlin: bottino da 6mila500 euro - L’ennesimo colpo, nella zona industriale di Salerno, che mette in allarme imprenditori e titolari di attività commerciali, nonostante l’adozione di dispositivi come ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salerno Allarme Via Carella