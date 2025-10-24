Un uomo di 35 anni, di Lizzanello, è stato arrestato dai poliziotti della Digos di Lecce. Il 35enne salentino è accusato di istigazione al terrorismo e specificamente è contestata la pubblicazione di un video con il messaggio audio in cui una donna incita a compiere attentati, un video di propaganda dell’Isis e messaggi di contenuto antisemita e razzista. Ne dà notizia Quotidiano. L'articolo Salento, arrestato 35enne: accuse, istigazione al terrorismo e apologia dell’Isis Polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

