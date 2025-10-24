Salento arrestato 35enne | accuse istigazione al terrorismo e apologia dell’Isis Polizia

Noinotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni, di Lizzanello, è stato arrestato dai poliziotti della Digos di Lecce. Il 35enne salentino è accusato di istigazione al terrorismo e specificamente è contestata la pubblicazione di un video con il messaggio audio in cui una donna incita a compiere attentati, un video di propaganda dellIsis e messaggi di contenuto antisemita e razzista. Ne dà notizia Quotidiano.               L'articolo Salento, arrestato 35enne: accuse, istigazione al terrorismo e apologia dell’Isis Polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

salento arrestato 35enne accuse istigazione al terrorismo e apologia dell8217isis polizia

© Noinotizie.it - Salento, arrestato 35enne: accuse, istigazione al terrorismo e apologia dell’Isis Polizia

Contenuti che potrebbero interessarti

salento arrestato 35enne accuseIstigazione al terrorismo. Nel Salento un 35enne in manette: è finito nella rete della Digos - Un uomo residente a Lizzanello è stato fermato, nella mattinata di oggi, dagli agenti della questura leccese. Si legge su lecceprima.it

salento arrestato 35enne accuseFermato con la droga, aggredisce i carabinieri: arrestato un 35enne - L'episodio a Casal Cermelli: sequestrate marijuana e cocaina, per un giro d'affari di 40 mila euro. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Arrestato 35enne Accuse