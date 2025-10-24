Un grave incidente ha sconvolto la mattinata in una tranquilla località della Campania, trasformando una normale giornata di lavoro in una tragedia. Un uomo ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre si trovava in un’area di cantiere, dove stava svolgendo un sopralluogo di routine. Il tutto è avvenuto in pochi secondi, senza lasciare scampo alla vittima. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità, lasciando sgomenti familiari, amici e colleghi che lo conoscevano da anni. Era una persona stimata, dedita al lavoro e punto di riferimento per molti nel settore dell’edilizia. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sale su un pontile, in pochi secondi la morte spaventosa: colleghi sotto shock. La scena violentissima