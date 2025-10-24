salario minimo sugli appalti lo scatto del comune

Il Comune introduce il salario minimo, come regola per tutte le aziende che vogliono ottenere appalti dal Comune. La Giunta comunale ha, infatti, approvato le Linee d’indirizzo per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici dell’amministrazione. La delibera, spiega Palazzo dei Priori, dà attuazione all’ordine del giorno proposto dalla maggioranza e approvato dal Consiglio comunale ad autunno 2024, che impegnava la sindaca e la Giunta "a introdurre una soglia minima retributiva oraria di almeno 9 euro lordi nei contratti pubblici del Comune e a promuovere ulteriori clausole premiali a tutela dei lavoratori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

