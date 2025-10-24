Sala scommesse chiusa lo sfogo del titolare | Nessun covo di spaccio

Arezzo, 24 ottobre 2025 – “Subiamo una decisione simbolica, ma la responsabilità dello spaccio non è nostra“, ci ha detto Giorgio Annibali, amministratore unico della società L’Airone Srl. La sua sala scommesse e Vlt a Campo di Marte, ad Arezzo, è stata chiusa per quindici giorni con un provvedimento firmato dal questore Cristiano Tatarelli, dopo una serie di controlli che avrebbero evidenziato la presenza di persone pregiudicate e cessioni di sostanze stupefacenti. Un provvedimento, spiega Annibali, che pesa come un macigno su un’attività regolare e sui suoi dipendenti, minacciando anche la continuità economica di un’impresa familiare ormai consolidata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

