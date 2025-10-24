Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si è svolto questa mattina l’incontro tra l ’Amministrazione comunale e i commercianti di Saione, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi. L’appuntamento ha rappresentato un momento di lavoro costruttivo e di piena collaborazione, volto a condividere obiettivi e strategie per il futuro del quartiere. Confermato da parte dell’Amministrazione l’impegno nella realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza, considerato un passaggio fondamentale per la valorizzazione dell’intero contesto urbano di Saione, mentre da parte degli operatori economici sono emerse proposte e contributi significativi orientati al miglioramento dell’immagine complessiva del quartiere e al rafforzamento delle attività commerciali che vi operano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saione, Tanti e Casi: “Sintonia piena su riqualificazione, rilancio e sviluppo economico”