saione piena sintonia tra comune e commercianti su riqualificazione e rilancio del quartiere

Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’ Amministrazione comunale e i commercianti di Saione, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti e dell’ assessore Alessandro Casi. Un appuntamento definito da entrambi come un momento di confronto costruttivo e di piena collaborazione, finalizzato a condividere obiettivi e strategie per il futuro del quartiere. Nel corso della riunione è stato confermato l’impegno del Comune nella realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza di Saione, considerato un passaggio fondamentale per la valorizzazione dell’intero contesto urbano. Da parte dei commercianti sono arrivate proposte e contributi concreti orientati al miglioramento dell’immagine complessiva del quartiere e al rafforzamento delle attività economiche che vi operano. 🔗 Leggi su Lortica.it

