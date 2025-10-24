Sacro Cuore di Gesù Gianni Fiorellino in concerto a Mugnano
Una serata di musica e divertimento con Gianni Fiorellino in concerto in via Cesare Pavese nel contesto dei festeggiamenti ludici in onore del Sacro Cuore di Gesù. Tantissime le persone provenienti da tutto l’hinterland per cantare sulle note di uno degli artisti, figlio dell’area nord, più amato in tutta Italia. Grande successo delle serate d’intrattenimento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
