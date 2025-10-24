Saccheggiavano le auto | colti sul fatto dagli agenti

Cesena, 24 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un libico 38enne e un tunisino 23enne mentre stavano rubando oggetti dentro alcune auto parcheggiate. Gli agenti del Commissariato di Cesena nella martedì scorso hanno arrestato i due giovani, colti in flagranza di reato davanti al centro commerciale Lungosavio, mentre aprivano alcune auto parcheggiate forzandole per impossessarsi di diversi effetti personali che avevano trovato all’interno. L’intervento della Polizia di Stato è stato effettuato in seguito a una chiamata al numero di emergenza da parte di un cittadino che aveva notato due persone, prima aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate e, poi, forzarle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

