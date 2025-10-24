S-CER – Sessant’anni di RallyRACC e una sfida da titolo per Suárez
Tra prove su sterrato e asfalto, 89 equipaggi daranno spettacolo in una gara che potrebbe incoronare il nuovo campione spagnolo. Saranno ottantanove gli equipaggi al via del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada 2025, un’edizione speciale che celebra i sessant’anni di storia della gara catalana. L’appuntamento, in programma dal 24 al 27 ottobre, si preannuncia di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
