S-CER – Sessant’anni di RallyRACC e una sfida da titolo per Suárez

Tuttorally.news | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra prove su sterrato e asfalto, 89 equipaggi daranno spettacolo in una gara che potrebbe incoronare il nuovo campione spagnolo. Saranno ottantanove gli equipaggi al via del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada 2025, un’edizione speciale che celebra i sessantanni di storia della gara catalana. L’appuntamento, in programma dal 24 al 27 ottobre, si preannuncia di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

