RX Italia – Il finale della stagione 2025 si corre a Ittiri

Il Tricolore Rallycross si concluderà in Sardegna, nella Ittiri Arena, con due appuntamenti in programma domani 25 e domenica 26 ottobre. Sarà un finale di stagione ricco di suspense per il Campionato Italiano Rallycross 2025, con i due Round in programma domani 25 e domenica 26 ottobre all’Ittiri Arena, il circuito permanente omologato ACI Sport . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche questi approfondimenti

CALCIO: SERIE D - COPPA ITALIA: Si sono disputati i sedicesimi di finale - facebook.com Vai su Facebook

#ALBALONGA - @laquila_calcio 1927: trentaduesimi di finale Coppa Italia #serieD - X Vai su X

Italia-Polonia 3-0 in semifinale ai Mondiali di pallavolo maschile: quando si gioca la finale contro la Bulgaria - L'Italia di Fefè De Giorgi è in finale ai Mondiali di pallavolo: gli azzurri hanno battuto nettamente in semifinale la Polonia 3- Si legge su fanpage.it

Mondiali di pallavolo, I'Italia è strepitosa: schianta la Polonia e vola in finale - Una partita a tratti perfetta ma soprattutto la capacità di recuperare, sempre, tutte le volte che è stata in svantaggio contro la Polonia: l'Italvolley maschile si conquista con pieno merito la ... Scrive ilgiornale.it

Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali Pallavolo 2025: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming - Dopo le parole d'elogio spese verso i suoi uomini dopo la gara contro la Polonia in cui De Giorgi ha sottolineato che la sua Italvolley sia stata più brava degli avversari e che non si sono scomposti ... Da ilgiornale.it