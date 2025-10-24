Russo | Modric? Mi è rimasta impressa la scivolata fatta su Dodò

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di Radio Rossonera è intervenuto Marco Russo, giornalista di Dazn, che ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

russo modric mi 232 rimasta impressa la scivolata fatta su dod242

© Pianetamilan.it - Russo: “Modric? Mi è rimasta impressa la scivolata fatta su Dodò”

Argomenti simili trattati di recente

M. Russo racconta: "Mi &#232; rimasta impressa una scivolata che fa Modric su Dodò, su un giocatore rapido e frizzante" - Marco Russo, giornalista di Dazn, si è così espresso a RadioRossonera su Luka Modric: “Per noi è un privilegio assoluto fare il lavoro che facciamo, raccontare la ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Russo Modric 232 Rimasta