Russia ultimato il progetto Harmony per difendere l' Artico e i suoi sottomarini nucleari la rete segreta subacquea di tecnologia Usa ed Ue
Mosca ha costruito un sistema sottomarino di sorveglianza nell’Artico usando tecnologia occidentale acquistata tramite società fittizie: lo scudo segreto della deterrenza nucleare contro le provocazioni Nato Da quello che riportano fonti del deepstate, la Russia ha ultimato il suo "progetto H. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
ULTIMO GIORNO DI PACE REALE TRA LA RUSSIA E L'ITALIA A NOSTRO AVVISO CI STANNO PORTANDO DIRETTAMENTE AL CONFLITTO MONDIALE, NESSUNO SI PERMETTA DI DIRE CHE PER COLPA DELLA RUSSIA. CI DISPIACE PER CHI ANDR - facebook.com Vai su Facebook
Russia: Il procedimento penale contro il Comitato contro la Guerra è l'ultimo tentativo delle autorità russe di prendere di mira gli attivisti all'estero e in patria mettendoli a rischio di perquisizioni arbitrarie, arresti e lunghe pene detentive. - X Vai su X
L’inchiesta sul progetto militare segreto russo “Harmony” - La Russia ha costruito per anni un sistema di difesa per i suoi sottomarini nucleari nel mare di Barents, hanno raccontato diversi giornali ... Lo riporta ilpost.it
Gas: Russia-Cina, stop al progetto Power of Siberia 2 (milanofinanza.it) - Cina, sul quale Mosca punta per compensare le mancate vendite di gas all'Europa. milanofinanza.it scrive