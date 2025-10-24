Rugby
E’ cominciata col piede giusto la nuova avventura nel campionato di C1 della Essepigi Techfem Fano , subito artefice di un’impresa corsara andando a violare col punteggio di 19-12 il fortino del Jesi 1970. "Siamo partiti veramente forte, mantenendo nel primo tempo sempre grandissimo ritmo e mettendo tanta pressione agli avversari da costringerli quasi sempre a difendere - racconta il coach rossoblù Andrea Nucci -. Così abbiamo concretizzato tre mete, che avrebbero potuto essere quattro, col relativo punto bonus, se non fosse stato per qualche errore. Nel secondo tempo invece c’è stato un po’ di calo da parte nostra, con alcuni cartellini e delle sbavature nell’organizzazione che ci hanno messo in grossa difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Momenti speciali di rugby in questi scatti dalla Festa del Rugby di domenica mattina a Sesto Il resoconto dell'evento: https://www.sestorugby.it/successo-per-la-festa-del-rugby-u12-di-sesto/ - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione al Rugby Benevento a Messina, la solidarietà di FIR Sicilia: “episodio lontano da valori di nostro sport” - “Il Comitato Regionale FIR Sicilia, appresa solo ora la notizia del grave episodio avvenuto domenica scorsa nel piazzale del porto di Messina, si associa pienamente al Comitato FIR Campania nell’espri ... Si legge su strettoweb.com
Rugby Bergamo, esordio in campionato con sconfitta casalinga - Nella prima giornata del girone 2 di serie B, esordio sfortunato per l'Italian Floor Design Rugby Bergamo sconfitta in casa per 23- Da ecodibergamo.it
Petardi e bastoni contro i bus del Rugby Benevento a Messina. La Fir condanna - La Fir Sicilia, appresa la notizia del grave episodio avvenuto domenica scorsa nel piazzale del porto di Messina, si associa alla FIR Campania nell’esprimere la propria vicinanza e solidarietà al Rugb ... Da messinasportiva.it