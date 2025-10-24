E’ cominciata col piede giusto la nuova avventura nel campionato di C1 della Essepigi Techfem Fano , subito artefice di un’impresa corsara andando a violare col punteggio di 19-12 il fortino del Jesi 1970. "Siamo partiti veramente forte, mantenendo nel primo tempo sempre grandissimo ritmo e mettendo tanta pressione agli avversari da costringerli quasi sempre a difendere - racconta il coach rossoblù Andrea Nucci -. Così abbiamo concretizzato tre mete, che avrebbero potuto essere quattro, col relativo punto bonus, se non fosse stato per qualche errore. Nel secondo tempo invece c’è stato un po’ di calo da parte nostra, con alcuni cartellini e delle sbavature nell’organizzazione che ci hanno messo in grossa difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

