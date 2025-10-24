Rugby Cavalieri in cerca di riscatto | vincere il derby per risalire

Prato, 24 ottobre 2025 – Sesto posto nella classifica del girone 4 di Serie A con 2 punti, nonostante la battuta d'arresto nella tana del Civitavecchia. Con un obiettivo: riscattarsi dopodomani, quando al Montano arriverà l'UR Firenze. I Cavalieri Union hanno ripreso gli allenamenti, tornando a lavorare dopo una sconfitta maturata in maniera rocambolesca in campionato al termine di un incontro equilibrato (con gli uomini di Alberto Chiesa che erano ad un certo punto riusciti anche a ribaltare la partita). A fare la differenza, con il senno di poi, sono stati evidentemente i 14 punti segnati dal sodalizio romano nei primi otto minuti di gioco, che alla fine hanno permesso al club laziale di imporsi per 41-34. 🔗 Leggi su Lanazione.it

