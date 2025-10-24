Rubinetti che perdono finestre rotte bilocali stipati di gente | gli affitti per universitari a Milano
Il rubinetto della cucina perde in continuazione, le persiane sono rotte. La finestra del bagno non si può mai chiudere completamente, resta sempre un po’ aperta. I fornelli sono quelli portatili. Costo per una stanza: 550 euro, più le spese. È un bilocale vicino a piazzale Susa. Marco ci vive da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
