rubicone che peccato osimo rimonta e vince

Sono servite oltre due ore e mezza di gara alla Libertas Osimo per avere la meglio sulla Sab Group Rubicone in Volley nella seconda giornata del torneo di serie B maschile: i marchigiani si sono infatti imposti solo al quinto set (21-19), al termine di una sfida combattutissima. I gialloblù di coach Mascetti erano partiti fortissimo conquistando i primi due parziali, ma Osimo ha reagito ribaltando l’inerzia e trascinando la gara al tie-break. Nel finale, il Rubicone ha sprecato due match point, venendo poi punito da un servizio fortunoso di Pizzichini che ha colpito il nastro con la palla poi caduta beffardamente nel campo romagnolo, regalando così la vittoria ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

