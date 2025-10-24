Rubava foto dai social e le modificava tentando il ricatto di ragazze e donne | arrestato 39enne

Stalking, revenge porn, molestie, accesso abusivo a sistema informatico, trattamento illecito dei dati personali e violenza privata: sono queste le accuse del pm di Reggio Calabria in un’inchiesta partita da diverse denunce. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rubava foto dai social e le modificava tentando il ricatto di ragazze e donne: arrestato 39enne

Contenuti che potrebbero interessarti

RUBAVA IN UN SUPERMERCATO NELLE ORE DI PERMESSO DAI DOMICILIARI https://www.sassarinotizie.com/2025/10/15/detenuta-ai-domiciliari-nelle-ore-di-permesso-andava-a-rubare-al-supermercato-arrestata-dai-carabinieri/ - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, 39enne rubava foto di ragazze sui social e le ritoccava per ricattarle: arrestato | DETTAGLI - La Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Calabria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha eseguito un decreto di perquisizione nei ... Secondo strettoweb.com

Foto “deep fake” per adescare le vittime e ricattarle, arrestato 39enne per stalking e revenge porn - L’uomo avrebbe manipolato immagini di donne prese dai social, trasformandole in foto intime per poi ricattarle online. Si legge su quicosenza.it

Ruba foto dai social di amiche e conoscenti e le pubblica su siti porno, indagato 22enne: «Almeno 25 vittime, così hanno trovato i loro scatti» - Il 22enne avrebbe anche pubblicato due video in cui le foto delle ragazze erano presenti su un cellulare mentre un uomo si masturbava Foto di giovani donne mentre erano in vacanza al mare, o magari a ... leggo.it scrive