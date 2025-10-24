Rubati nella notte due trattori a Cupello recuperati poche ore dopo in Molise | valore 200mila euro

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo fallito per una banda di ladri che la notte scorsa ha rubato due trattori agricoli nuovi di zecca da una concessionaria di Cupello, in provincia di Chieti. I mezzi, ancora da immatricolare e del valore complessivo di circa 200mila euro, sono stati recuperati questa mattina nelle campagne di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

