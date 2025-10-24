Rubano 15 orologi di lusso da 160 mila euro al Mercante in Fiera | arrestati tre serbi

Hanno rubato 15 orologi di lusso, dal valore di circa 160 mila euro, da uno stand del Mercante in Fiera di Parma, poi sono scappati a bordo di un'auto, diretti verso il confine di Stato. Tre cittadini serbi di 62, 53 e 57 anni, residenti all'estero, sono stati intercettati dalla polizia stradale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

++ Prendono a martellate la vetrina, rubano 46mila euro di orologi e scappano in monopattino ++ Si sono fermati con il monopattino, hanno tirato fuori un martello e spaccato la vetrina, in pieno giorno. Due ladri hanno colpito una gioielleria di corso Francia 20 - facebook.com Vai su Facebook

Milano, rubano in treno zaino con orologi di lusso per 1,5 milioni di euro: la Polfer li segue e li arresta in stazione Centrale - Orologi di lusso per un valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati rubati all'interno di un treno nella stazione di Milano Centrale e recuperati dagli agenti della Polfer, che hanno arrestato tre ... milano.corriere.it scrive

Auto lanciata contro gioielleria . I ladri rubano orologi di lusso - È il consistente bottino di un furto con spaccata che si è verificato, nella notte tra giovedì e ieri, ai danni di una nota gioielleria di Reggello. Come scrive lanazione.it

Rubano zaino con orologi di lusso per 1,5 milioni: i malviventi ripresi della telecamere - (LaPresse) Orologi di lusso per un valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati rubati all'interno di un treno nella stazione di Milano Centrale e recuperati dagli agenti della Polfer, che hanno ... ilmattino.it scrive