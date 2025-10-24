Ruba le chiavi del ristorante poi tenta il furto ma suona l' allarme
Sembrava il colpo perfetto, poi è scattato l'allarme e il "gioco" è finito. Ha rubato le chiavi del negozio al titolare di un noto ristorante del centro di Piove di Sacco, poi durante la chiusura è entrato e ha provato ad arraffare il denaro presente nel registratore di cassa. Gli è andata male. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIBO | Picchia la compagna incinta e le ruba borsa e chiavi di casa: arrestato dalla polizia https://gazzettadelsud.it/?p=2119038 - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce un prete e gli ruba soldi e le chiavi dell'oratorio: a processo https://ift.tt/w8zPhLu https://ift.tt/CnwmiAv - X Vai su X
Ruba le chiavi del ristorante poi tenta il furto, ma suona l'allarme - Nei guai è finito un ladro noto alle forze dell'ordine di 30 anni originario della provincia di Catania. Riporta padovaoggi.it
Ruba generi alimentari in un ristorante. Arrestato - L'uomo si è introdotto forzando un infisso in un noto ristorante della città del Passirio e dalla cantina ha rubato ... Come scrive rainews.it