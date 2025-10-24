Ruba le chiavi del ristorante poi tenta il furto ma suona l' allarme

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava il colpo perfetto, poi è scattato l'allarme e il "gioco" è finito. Ha rubato le chiavi del negozio al titolare di un noto ristorante del centro di Piove di Sacco, poi durante la chiusura è entrato e ha provato ad arraffare il denaro presente nel registratore di cassa. Gli è andata male. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

