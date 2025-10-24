Ruba a casa di una coppia poi li prende a schiaffi e morsi | 44enne identificato grazie al Dna
Nel maggio del 2022, una coppia di Fontevivo si è trovata uno sconosciuto in casa travisato da una mascherina chirurgica. L’uomo, colto durante il furto di alcuni preziosi avrebbe usato violenza nei confronti dei proprietari che avevano tentato di bloccarlo.I carabinieri immediatamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
