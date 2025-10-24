Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica sul Gargano | disagi in tre comuni
A causa di una rottura improvvisa della condotta adduttrice a servizio degli abitati di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Borgo Celano, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la mattinata. Per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
