Rottura di una condotta | erogazione idrica sospesa in alcuni paesi del foggiano Il guasto in territorio di Rignano Garganico
Di seguito una comunicazione diffusa dal Comune di San Giovanni Rotondo: Rottura improvvisa e imprevedibile in agro di Rignano Garganico. A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica a servizio dei comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Loc. Borgo Celano. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nei comuni interessati. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che durerà per tutta la giornata. La normale erogazione idrica riprenderà al termine dei lavori che avverrà, presumibilmente, entro la serata della giornata odierna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
AVVISO IMPORTANTE ?Si comunica che a causa di una rottura della condotta idrica in Via E. Fermi, 51 a Comune di Montalto di Castro , è necessaria un'interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile. ORARIO INTERRUZIONE: Da - facebook.com Vai su Facebook
Nuoro, rottura della condotta: prime scuole chiuse per mancanza d’acqua https://unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/nuoro-rottura-della-condotta-prime-scuole-chiuse-per-mancanza-dacqua-j1v5qgj7… - X Vai su X
ACQUA Rottura improvvisa della condotta idrica in agro di Rignano Garganico - La condotta danneggiata serve gli abitati di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e la località Borgo Celano. Secondo statoquotidiano.it
Chivasso, rotta per errore la condotta idrica: la frazione è senz’acqua - Il guasto è avvenuto durante i lavori sull’argine del torrente Orco. Si legge su giornalelavoce.it
Sassari, nuova rottura della condotta Abbanoa di via Oriani - I tecnici di Abbanoa sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile nelle ... Da lanuovasardegna.it