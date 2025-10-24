Rottura di una condotta | erogazione idrica sospesa in alcuni paesi del foggiano Il guasto in territorio di Rignano Garganico

Di seguito una comunicazione diffusa dal Comune di San Giovanni Rotondo: Rottura improvvisa e imprevedibile in agro di Rignano Garganico. A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica a servizio dei comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Loc. Borgo Celano. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nei comuni interessati. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che durerà per tutta la giornata. La normale erogazione idrica riprenderà al termine dei lavori che avverrà, presumibilmente, entro la serata della giornata odierna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

