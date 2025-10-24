Rotta artica come influirà sul mercato europeo dei veicoli

24 ott 2025

La prima navigazione dalla Cina all'Europa di un cargo carico di componenti per vetture elettriche apre scenari imprevedibili. I costruttori orientali hanno la possibilità di dimezzare i tempi di consegna rispetto al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

