Rotta artica come influirà sul mercato europeo dei veicoli

La prima navigazione dalla Cina all'Europa di un cargo carico di componenti per vetture elettriche apre scenari imprevedibili. I costruttori orientali hanno la possibilità di dimezzare i tempi di consegna rispetto al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rotta artica, come influirà sul mercato europeo dei veicoli

