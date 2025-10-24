Rotonda piccola grande pericolo

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo: “La rotondina fra via Monte San Michele e via Cadore è davvero una insidia perché è bassa, ma di solidi cubetti di porfido, e non ha segnaletica al suo centro. Invisibile di notte o con condizioni atmosferiche avverse perché si confonde con l'asfalto. Facile passarci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

