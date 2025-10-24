rotonda dei pentri udienza di convalida per il presunto aggressore dei 4 giovani

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta oggi l’udienza per la convalida dell’arresto del 32enne che nella nottata tra mercoledì e giovedì avrebbe aggredito quattro giovani tentando anche di rapinarli nei pressi delle Rotonda dei Pentri. Al termine, per l’uomo difeso dall’avv. Gerardo Giorgione è stata disposta una misura meno afflittiva dal giudice Roberto Nuzzo: il 32enne ha ottenuto l’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria per la firma mentre il Pubblico Ministero aveva invece chiesto la conferma del carcere. Aggressione e tentata rapina in piena notte: arrestato 32enne di Benevento L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

