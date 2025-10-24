Rosignano | Settore chimico in crisi lavoratori Ineos a rischio I sindacati incontrano la direzione | No alla riduzione di personale

La richiesta è chiara: nessuna riduzione di personale. È quanto fatto presente dai sindacati ai vertici dello stabilimento Ineos di Rosignano, a seguito delle dichiarazioni del ceo e fondatore del gruppo, Jim Ratcliffe, che ha parlato di “forte preoccupazione” per la perdita di competitività. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

