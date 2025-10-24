Rosignano | Settore chimico in crisi lavoratori Ineos a rischio I sindacati incontrano la direzione | No alla riduzione di personale

Livornotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La richiesta è chiara: nessuna riduzione di personale. È quanto fatto presente dai sindacati ai vertici dello stabilimento Ineos di Rosignano, a seguito delle dichiarazioni del ceo e fondatore del gruppo, Jim Ratcliffe, che ha parlato di “forte preoccupazione” per la perdita di competitività. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il settore marittimo resiste alla crisi e diventa sempre più sostenibile - In Friuli Venezia Giulia il settore marittimo è cresciuto, resiste alla crisi e diventa sempre più sostenibile. Si legge su rainews.it

Stellantis e il settore auto ancora in crisi in Italia: a gennaio ne sono state prodotte soltanto 10.800 (-63%) - L’industria automotive italiana, rappresentata da Stellantis, ha iniziato il 2025 come aveva terminato il 2024: in crisi. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rosignano Settore Chimico Crisi