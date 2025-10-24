Rose Byrne sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025

24 ott 2025

L’attrice Rose Byrne ha sfilato sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025 dove ha presentato If I had Legs I’d Kick You, il film diretto da Mary Bronstein, insieme a lei all’evento romano. Con loro, sul red carpet, Andrea Romeo di I Wonder, distributore italiano del film che arriverà nelle nostre sale prossimamente. 1 di 10 Rose Byrne sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Rose Byrne sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Rose Byrne sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

