Rescaldina (Milano) – “Ci pare poco credibile che l’azienda non fosse a conoscenza della situazione di salute della lavoratrice: in ogni caso la direzione ne è ora a conoscenza. Auspichiamo che la vicenda possa trovare una rapida e positiva ricomposizione: siamo pronti a incontrare l’azienda per individuare una soluzione che tenga insieme il rispetto delle persone, dei diritti e delle relazioni sindacali”. È con questa presa di posizione espressa dal sindacato, veicolata attraverso le parole di Giorgio Ortolani, di Nidil -CGIL Ticino Olona, che continua il botta e risposta sulla vicenda che ha interessato Rosaria Ferro (nella foto), la 55enne di Cislago, licenziata da Recuperator spa - azienda di Rescaldina del gruppo Carel che produce scambiatori di calore - dopo avere scoperto un tumore, dopo l’operazione chirurgica, la radioterapia e il successivo ritorno al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rosaria Ferro licenziata dopo un tumore, nuova carica dei sindacati: “Trovare una soluzione”

