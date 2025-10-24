Rompono i co****ni dopo 45 anni Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto | Sto male da quando mi hanno convocato

« Rompere i coglioni dopo quarantacinque anni . Tutto quello che mangio mi fa acidità per ora». Così il 22 settembre 2024, qualche giorno dopo essere stato sentito in procura, Filippo Piritore commentava con la moglie il colloquio avuto con i magistrati. L’ex prefetto, ai domiciliari perché accusato di aver depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella facendo sparire il guanto di uno dei killer, non nasconderebbe un profondo timore e sconvolgimento per essere coinvolto nella vicenda giudiziaria. « Qualche cosa fanno. », ammette riconoscendo la possibilità che gli inquirenti potessero prendere iniziative a suo carico. 🔗 Leggi su Open.online