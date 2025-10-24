Romondini dice la sua sui nerazzurri | Inter favorita sul Napoli ma Conte può sorprendere

Inter News 24 Romondini commenta la lotta scudetto in Serie A, la sua disamina sull’imminente sfida tra Napoli ed Inter: le parole. Fabrizio Romondini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare Napoli Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A in programma domani alle 18:00 al Maradona. L’ex calciatore ha espresso il suo parere sulla sfida, sottolineando la maturità dell’Inter e la capacità motivazionale di Antonio Conte. Inter favorita, ma Conte può essere la sorpresa. Secondo Romondini, l’Inter parte favorita nella sfida contro il Napoli: «L’Inter parte favorita per la maturità che dimostrano sia i titolari che i sostituti». 🔗 Leggi su Internews24.com

