Un gruppo di ragazzini dai 16 ai 18 anni guidati da un 'veterano' delle panchine: parte stasera l'avventura della neonata squadra della Polisportiva Romito Magra nel campionato regionale di Serie C di calcio a 5. al calcio (Seconda categoria), pallavolo e basket affianca ora anche il futsal. Un'esperienza fortemente voluta dal presidente del team gialloblù Lanfranco Barboni, che al calcio (Seconda categoria), pallavolo e basket affianca ora anche il futsal affidando il settore calcio a 5 ad Andrea Ercolano nel ruolo di responsabile. Squadra come detto giovanissima composta da ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009 pronti a confrontarsi con avversari già.

Romito punta sul calcio a 5: "Diamo fiducia ai giovani"